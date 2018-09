Si torna a scuola: 8 cose che ti faranno apprezzare l’inizio del nuovo anno

Inesorabile come ogni anno, è tornato settembre e con lui ripartirà anche la scuola.

La prima campanella dell'anno scolastico 2018/2019 suonerà in giorni diversi a seconda della regione o della provincia: i primi a riabbracciare i banchi di scuola saranno gli studenti di Bolzano, il 5 settembre, gli ultimi invece saranno quelli di Toscana, Liguria, Calabria, Lazio, Sardegna, Marche ed Emilia Romagna il 17 settembre.

Probabilmente non stai impazzendo di gioia all'idea che l'estate sia agli sgoccioli e che dovrai tornare a studiare, ma siamo sicuri che anche tu troverai qualche lato positivo nel back to school.

Non ci credi? Ecco qualche ragione per cui essere felici del ritorno a scuola!

Nuovo anno = nuovo te

È questo il momento giusto per reinventarti in stile Taylor Swift. Seppellire il vecchio te e fare qualcosa che ti faccia sentire nuovo di zecca, proprio come il nuovo anno scolastico. Dal taglio di capelli a iniziare quel corso che sogni di fare da una vita: buttati senza timore!

Comprare nuova cancelleria

Penne colorate, un diario che diventerà il tuo BFF, quaderni che profumano di nuovo, post-it dalle forme più assurde: lo shopping più bello che c'è è quello in cui ti sbizzarrisci a riempire astuccio e zaino.

Fai finta di essere uno di quegli umani organizzati

Scommettiamo che ti sei già ripromesso di essere più organizzato dello scorso anno e di non mollare fino a giugno 2019. Probabilmente sai già che ci riuscirai al massimo per un mese, poi smetterai di essere un essere mitologico: ma fin che dura ti sentirai super soddisfatto.

Ritrovare i tuoi compagni

Anche se non hai mai perso di vista i tuoi BFF durante l'estate, sicuramente c'è qualche amico che ritroverai solo tornando a scuola. È il momento di aggiornarsi a vicenda!

La prima festa dell'anno

Chi compie gli anni in estate lo sa che spesso non può contare su tutti i BFF alla propria festa, perché qualcuno è già partito, qualcun altro è fuori città per una gita... Ma la scuola fa tornare a casa tutti e il primo party in cui non ci sono assenti, puoi starne certo, sarà pienissimo di gossip.

Il guardaroba invernale

Visto che siamo in tema di scuola, te lo spieghiamo con una formula: Back to school = freddo = nuovi caldi vestiti = SHOPPING.

Un po' di sale in zucca

È stato bello guardare Stories dei tuoi personaggi trash preferiti come se non ci fosse un domani, ma nessuno vorrebbe ritrovarsi con un cervello atrofizzato. E allora già che ci devi andare a scuola, tanto vale mettersi d'impegno per imparare qualcosa di utile.

Inizia Ex On The Beach Italia

Se proprio non ce la fai a dimenticare le spiagge cristalline e a pensare solo alla scuola, niente paura: sta arrivando la prima versione italiana del dating show più bollente: prendi il calendario e fai una bella X sul 26 settembre.

Ex On The Beach Italia andrà in onda appunto dal 26 settembre e ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e su NOW TV.... e ti sentirai di nuovo in vacanza!

Aspettando lo show, divertiti con il mitico generatore di maledizioni da dedicare agli ex!

ph: getty images