Pride: tutti i cantanti che sul palco hanno portato la rainbow flag

Harry la sventolava anche nei live dei 1D

Ognuno ha il suo modo, durante i giorni del Pride, di manifestare la propria vicinanza alla comunità LGBTQ+. Harry Styles ha creato delle magliette con i colori arcobaleno, Cardi B ha indossato una parrucca rainbow e in tanti si sono lanciati in discorsi di solidarietà.

Il gesto di vicinanza più comune da parte degli artisti, tuttavia, è quello della bandiera: tantissimi, infatti, sono i cantanti che sono soliti portare sul palco la rainbow flag e farla ben vedere a tutti i fan. Guarda il video per conoscere i nomi delle celebrity che hanno sventolato on stage la bandiera arcobaleno!

Harry Styles è sempre stato molto sensibile al tema e anche ai tempi dei One Direction, spesso, si ricopriva con la bandiera, così come Ariana Grande, che nelle ultime settimane, ha scritto una lettera meravigliosa per la comunità LGBTQ+. Non ci si dimentica, certo, di Lady Gaga che, bandiera a parte, ha anche partecipato a varie manifestazioni a tema senza voler essere pagata. Così si comportano le vere queen!

ph: Getty