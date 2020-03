Per Sam Smith è “okay” sbagliare pronomi di genere, ma ecco perché è importante correggersi

Anche loro e la mamma volte "inciampano"

Lo scorso settembre, Sam Smith si era dichiarato non binario e aveva chiesto alle persone di usare i giusti pronomi - cioè essi e loro - quando parlano del cantante.

Da allora, ha notato che in molti si riferiscono ancora usando il lui, spesso per abitudine: ha spiegato ora che è okay confondersi, basta che cercare di correggersi, capendo l'errore.

Ne ha parlato allo show australiano The Project, quando la conduttrice ha ammesso che stava "inciampando" sui pronomi preparando l'intervista. Sam ha ammesso che essi stessi a volte: "inciampo": "Certo che lo faccio, sono un essere umano. Sono stato chiamato 'lui' ed 'egli' dal giorno in cui sono nato, 27 anni della mia vita, quindi capisco".

Anche la loro mamma a volte sbaglia: "Occasionalmente torna a dire 'lui' e si arrabbia con se stessa quando lo fa".

"È okay, ma è importante sai? Tutto quello che posso dire è che quando le persone usano i pronomi correttamente, è una sensazione meravigliosa. Mi sento sicuro, mi sento felice e mi sento completamente capito".

Sam Smith ha anche raccontato il momento in cui ha realizzato di identificarsi come non binario: "Era la fine del tour, stavo passando una super nottata con gli amici e il team nella mia stanza. A un certo punto ho sentito il termine non binario. La cosa dei pronomi, per me, è come una bandiera piantata a terra. Come dire: 'Così voglio essere trattato da tutti'".

Sam Smith sat down for a chat with their number one fan, our very own @BickmoreCarrie.

We haven’t seen her since & can only assume she’s camped outside Sam’s Airbnb hoping for some more hang time. Carrie’s honoured to be able to share with you the journey Sam's been on recently. pic.twitter.com/Yu4GH1mFqk — The Project (@theprojecttv) February 28, 2020

Il percorso verso l'uguaglianza è anche questione di grammatica e usare il "loro" è un modo per eliminare i pronomi che sottintendono un genere.

Purtroppo in Italia non c'è ancora un'indicazione generale su come coniugare pronomi e verbi in riferimento all'identificazione non binaria: se sei indeciso su come rivolgerti a un amico, puoi chiedergli direttamente quali pronomi preferisca oppure ascoltare cosa dice quando parla di se stesso e adeguarti di conseguenza.

