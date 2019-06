“La mia libertà protegge la tua”: i fantastici cartelli e striscioni delle Pride Parade 2019

Love is Love

Ancora una volta giugno è arrivato carico di amore e di speranza per un mondo migliore! Giugno è un mese importante perché si festeggia il Pride, giorni speciali per tutta la comunità LGBTQ+, ma anche per gli etero. Durante queste giornate, infatti, non si discute solo di sessualità, ma di argomenti importanti per qualunque essere umano e che (soprattutto) non hanno genere: solidarietà, diritti e libertà.

via GIPHY

Il primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani sancisce che:

"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza."

E allora perché qualcuno dovrebbe avere meno diritti o dignità senza aver fatto nulla di male? Se lo chiedono anche i ragazzi che hanno sfilato alle Pride Parade, che hanno colorato tutto il mondo in questo meraviglioso mese di giugno.

Abbiamo raccolto i loro fantastici cartelloni e striscioni, lancia il video e grida con loro "Love is Love":

ph. Adobe