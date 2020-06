Pride Month: le star che hanno parlato con orgoglio dei diritti arcobaleno

Love is Love

Giugno è il Pride Month e cade in questo mese per ricordare i moti di Stonewall del 1969, in cui ci furono le prime rivolte contro i raid della polizia nei bar gay e che sono considerati l'inizio del movimento di liberazione della comunità LGBTQ+.

Tante delle tue star preferite fanno parte della comunità arcobaleno o sono forti alleate di essa nella battaglia per conquistare pari diritti: e allora quale occasione migliore per farti ispirare dalle loro parole?

Fai partire il video!

Guarda anche: Demi Lovato ha prestato la sua voce per un potente messaggio sul Pride 2020

ph: getty images