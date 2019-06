Pride: le star che combattono per i diritti della comunità LGBTQ+

Anche i famosi sentono il Pride!

Essere una star, per alcuni, è una grande responsabilità. Con i fan si condivide la propria musica, la propria arte e anche quello che si pensa. Tante celebrity si schierano e combattono attivamente per difendere le proprie convinzioni.

In questi giorni di Pride, diversi volti famosi hanno appoggiato apertamente la comunità LGBTQ+ con dichiarazioni e messaggi di vicinazanza, come Ariana Grande e Madonna. Il supporto, però, non dura solo una settimana o un mese, ma tutti i giorni e sempre più star accettano di impegnarsi a favore di associazioni e movimenti che supportano la causa del rispetto e della tolleranza.

Chi sono? Guarda il video per scoprire i nomi!

Miley Cyrus è una vera portabandiera del Pride: da anni si batte per il valore della diversità attraverso l'associazione da lei stessa creata, la Happy Hippie, e parlando della sua sessualità, non nasconde di sentirsi pansessuale. È confortante, poi, sapere che anche i belli di Hollywood sono sensibili al tema: Zac Efron e Ian Somerhalder sono portavoce di alcune associazioni importanti, tutte con l'obiettivo di difendere le vittime di pregiudizi sessuali e di diffondere amore.

Il Pride sta entrando nel vivo! MTV è media partner della Milano Pride Week, clicca qui per conoscere tutte le attività in programma questi giorni!

ph: getty