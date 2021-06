Porta(le) Venezia: il documentario che racconta i mille volti del quartiere milanese in occasione del Pride Month

Quando la diversità è sviluppo, accoglienza e contemporaneità

Se hai mai fatto un giro tra le vie di Porta Venezia, hai sicuramente notato come sia il quartiere più vivace, internazionale e aperto di Milano. Ora puoi conoscere meglio la sua storia, grazie al documentario Porta(le) Venezia scritto da Alberto Pattacini e diretto dallo stesso Pattacini insieme a Giacomo Caglio.

Ecco le coordinate per non perdetelo: verrà proiettato alla Cineteca Milano Meet che si trova proprio a Porta Venezia, esattamente in viale Vittorio Veneto 2 a Milano, in collaborazione con YesMilano. Noi di MTV siamo media partner.

La prima del film si terrà giovedì 24 giugno alle ore 18.30 e saranno presenti anche gli autori: l'ingresso è gratuito ma ricorda di prenotare il tuo posto qui sul sito di Cineteca Milano Meet.



Porta(le) Venezia racconta i mille volti del quartiere. Nel sedicesimo e diciassettesimo secolo era il Lazzaretto, luogo di dolore dove i malati di peste venivano tenuti separati dal resto del mondo. Ma con il tempo, si è trasformato in un luogo vitale, generoso e inclusivo.

Dopo l'Unità d'Italia, i migranti dal Sud del Paese sono stati i primi ad abitarlo. Negli anni '70, sono arrivati diversi gruppi etnici, provenienti soprattutto dall'Africa. Oggi Porta Venezia continua a dare il benvenuto ai viaggiatori che approdano a Milano per cercare una vita migliore, un lavoro, o più semplicemente un posto nel mondo.

È ormai riconosciuto come il quartiere LGBTQ+ per la sua forte vocazione di accoglienza, oltre ad essere diventato il punto di riferimento per i profughi che arrivano da lontano.

Tante realtà che convivono in un unico quartiere, che ha fatto della diversità un fattore di sviluppo ed evoluzione e che si è trasformato in uno spaccato sociale cool e contemporaneo, un melting pot di culture, etnie e storie.

PORTA(LE) VENEZIA (G. Caglio, A. Pattacini, Italia, 2021, 60')

Puoi vedere Porta(le) Venezia alla Cineteca Milano Meet, in viale Vittorio Veneto 2 a Milano. Ecco il calendario completo delle proiezioni:

- Giovedì 24 giugno ore 18.30, proiezione e incontro con gli autori. Biglietto gratuito su prenotazione.

- Venerdì 25 giugno ore 17, biglietto € 3,00 / gratuito se sei vaccinato presentando in biglietteria il certificato di vaccinazione

- Sabato 26 giugno ore 22, biglietto € 3,00

- Domenica 27 giugno ore 21, biglietto € 3,00

- Mercoledì 30 giugno ore 17.30, biglietto € 3,00 / gratuito se sei vaccinato presentando in biglietteria il certificato di vaccinazione

- Giovedì 1 luglio ore 19.30, biglietto € 3,00

ph: ufficio stampa Cineteca Milano Meet