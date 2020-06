Pharrell Williams ha aiutato ad annunciare un momento storico per la comunità nera in Virginia

Riconosciuta ufficialmente la festività del Juneteenth

Pharrell Williams ha dato il suo contributo perché venga onorata ufficialmente una festività in Virginia, lo Stato americano in cui è nato.

Si tratta del Juneteenth: cade il 19 giugno e si commemora la fine della schiavitù negli Stati Uniti.

Il cantante ha raggiunto il governatore della Virginia, Ralph Northam, in una conferenza stampa per annunciare che da ora il 19 giugno sarà una festa riconosciuta dallo Stato della Virginia. Per tutti i lavoratori statali quel giorno sarà quindi di riposo e molte aziende si stanno unendo all'iniziativa, riconoscendo il Juneteenth come festività anche per i propri impiegati.

"Da questo momento, quando guarderete la vastità del cielo notturno e vedrete tutte quelle stelle che si muovono lassù, saprete che quelle stelle sono i nostri antenati africani che ballano. Stanno danzando in celebrazione, perché le loro vite sono state finalmente riconosciute" ha detto Pharrell Williams.

"Questa è la nostra possibilità di dare l'esempio. Di dare la direzione, di abbracciare l'importanza del Juneteenth e trattarlo come una celebrazione della libertà che la comunità nera merita. È un momento di riconoscimento. Non si torna indietro. Ci muoviamo in una sola direzione: avanti".

ph: getty images