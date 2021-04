L’immancabile party degli Oscar di Elton John diventa virtuale e ci sarà anche Dua Lipa

Il ricavato dei biglietti va alla Elton John AIDS Foundation

È dal 1993 che Elton John tiene un party in occasione degli Oscar, per raccogliere fondi da destinare alla Elton John AIDS Foundation che lotta contro la diffusione dell'HIV e sostiene attivamente le persone affette dal virus.

Se prima era la festa più gettonata di Los Angeles nella sera degli Academy Awards, a cui solo le superstar riuscivano ad andare, adesso puoi partecipare anche tu!

Il cantante ha infatti annunciato sui suoi social che quest'anno l'Elton John AIDS Foundation Academy Award Party si terrà virtualmente e, a differenza delle passate edizioni, i biglietti non hanno un prezzo stellare da celeb ma più accessibile: costano 16,99 euro e il ricavato va alla fondazione.

"Quest'anno portiamo il nostro party degli Oscar a casa delle persone per la prima volta virtualmente, per un'indimenticabile serata con David [Furnish, suo marito], me, il nostro caro amico Neil Patrick Harris, l'incredibile Dua Lipa e tanti fantastici nomi a sorpresa" ha detto il 74enne.

L'attore Neil Patrick Harris sarà il conduttore della serata, mentre Dua Lipa si esibirà insieme al padrone di casa. È già stata annunciata anche la partecipazione di Lady Gaga.

Dua Lipa si è detta onorata "di essere parte di uno dei più iconici party degli Oscar e sono così orgogliosa di supportare la Elton John AIDS Foundation nel togliere lo stigma intorno all'HIV, dobbiamo costruire un mondo più gentile e più accogliente".

La notte degli Oscar 2021 è vicinissima: si tengono questa domenica, 25 aprile! Per saperne di più su orari e biglietti del party di Elton John vai qui.

ph: getty images