One World Together At Home: tutto quello che c’è da sapere sull’evento con Lady Gaga e tante altre star

E come vederlo

Guidati da Lady Gaga, i nomi più grandi della musica e tante altre star si riuniscono in un evento globale che vuole onorare e sostenere il personale sanitario che lavora in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

L'iniziativa si chiama One World Together At Home - ricordando il fatto che tutti dobbiamo rispettare responsabilmente #IoRestoACasa -, è prodotta da Global Citizen e organizzata in collaborazione appunto con la cantante di "Stupid Love".

Domenica 19 aprile e lunedì 20 aprile One World Together At Home andrà in onda su Mtv, Mtv Music, Vah1 e Comedy Central.

Dai tantissimi artisti in line-up ai conduttori, passando per dove e come vedere One World Together At Home: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento!

Chi partecipa a One World Together At Home

Ovviamente c'è Lady Gaga, visto che l'evento è stato realizzato con la sua collaborazione, insieme a lei una lunghissima lista di artisti del calibro di Billie Eilish, Lizzo, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, John Legend.

Andrea Bocelli e Zucchero sono i due artisti italiani di fama internazionale coinvolti.

Tra le celebrities, partecipano Idris Elba, David e Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey e Priyanka Chopra Jonas.

Negli scorsi giorni, Global Citizen ha annunciato altre star che si aggiungono alla line-up. Tra queste ci sono: Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Celine Dion, Alicia Keys, Sam Smith, Usher e Pharrell Williams.

Ecco la lista dei partecipanti, in ordine alfabetico: Alanis Morissette, Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David e Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, Finneas, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Rolling Stones, Sam Smith, Shawn Mendes, Shah Rukh Khan, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher e gli italiani Andrea Bocelli e Zucchero.

Chi presenta One World Together At Home

Tre assi dei Tonight Show americani conducono l'evento.

Si tratta di Jimmy Fallon del "The Tonight Show", Jimmy Kimmel di "Jimmy Kimmel Live" e di Stephen Colbert del "The Late Show with Sthephen Colbert".

Il pre show di One World Together At Home

Prima di One World Together At Home, c'è un pre show che puoi vedere live sui profili Facebook ufficiali di MTV Italia, Comedy Central, VH1 e MTV Music.

L'evento in streaming raggiungerà milioni di persone in tutto il mondo e anche qui i performer e nomi famosi sono moltissimi.

Partecipano al pre show, in ordine alfabetico: Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, Finneas, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra.

Quando e come vedere One World Together At Home su MTV, VH1 e Comedy Central

Anche noi trasmetteremo questo evento prodotto da Global Citizen, in collaborazione con Gaga e l'Oms. Ecco tutti gli appuntamenti e le repliche:

- Su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui)

Domenica 19 aprile alle ore 21:00

Lunedì 20 aprile alle ore 22:50

- Su MTV Music (Sky 704)

Lunedì 20 aprile alle ore 21:00

- Sul canale degli amici di VH1 (67 del DTT e canale 22 su Tivusat)

Domenica 19 aprile alle ore 22:00

Lunedì 20 aprile alle ore 18:00

- Sul canale degli amici di Comedy Central (Sky 128)



Domenica 19 aprile alle ore 23:00

Lunedì 20 aprile alle ore 00:00

Qual è l'obbiettivo di One World Together At Home

Come ha spiegato Lady Gaga, l'evento vuole: "raccontare le storie e celebrare la comunità che lavora in prima linea, il personale sanitario e i loro gesti di gentilezza". Vengono quindi mandate in onda esperienze reali di dottori, infermiere e famiglie in tutto il mondo.

La cantante si è già rimboccata le maniche e attraverso la sua rete ha messo insieme 35 milioni di dollari in una sola settimana per il fondo covid-19 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. One World Together at Home continua a sensibilizzare sulla necessità di gesti di gentilezza in questo periodo complicato e sulla raccolta fondi dell'Oms.

