I musei ti sfidano a ricreare la tua opera d’arte preferita durante #IoRestoACasa

L'auto isolamento è l'unico modo che abbiamo per fare la nostra parte contro la diffusione del coronavirus, ma ansia e noia sono sempre in agguato durante questo complicato periodo del #IoRestoACasa.

Per passare qualche momento più spensierato, usando la fantasia, il Getty Museum di Los Angeles e il Rijksmuseum di Amsterdam hanno rilanciato la sfida partita dall'account Instagram @tussenkunstenquarantaine: ricreare il proprio capolavoro preferito.

Non con tempera e pennello se si tratta di un quadro o con marmo e scalpello se si tratta di una scultura e così via, ma con te stesso come protagonista o con gli oggetti di uso comune che hai a casa.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.



🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items



And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V