Maturità 2020: i pensieri che tutti gli studenti di quinta superiore stanno facendo aspettando questo inedito Esame di Stato

"Maturità light dove?"

Se sei in quinta superiore, l'8 giugno non è stato il tuo ultimo giorno di scuola (a distanza), ma c'è un'altra data che hai ben in mente: è il 17 giugno, giorno in cui inizia la Maturità 2020.

Come te, altri quasi 500mila ragazzi e ragazze affronteranno l'Esame di Stato quest'anno: una tappa di vita che hai sognato tante volte di raggiungere durante il tuo percorso scolastico. Sicuramente però non l'avevi immaginata così come si è trasformata a causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria Covid-19: un unico maxi esame orale.

Non potevi certo neanche immaginare di arrivare alla Maturità senza mega sessioni di studio di gruppo ma al massimo ci si vede su Zoom, perché gli assembramenti ancora non sono concessi. E così anche i saluti e la festa di dovere sono rimandati, sono più in sordina oppure sono virtuali.

Insomma, nel momento in cui stai per aprire il capitolo della tua vita da adulto indipendente, ti sei ritrovato relegato nella tua cameretta e hai visto la tua quotidianità cambiare dall'oggi al domani, facendoti sembrare di andare indietro invece che avanti e spazzando via le certezze verso il futuro.

È più che normale se in questi giorni ti senti ansioso, insicuro, persino arrabbiato e sono sentimenti che condividi con gli altri maturandi. Ti può dare conforto sapere che tutti gli studenti di quinta superiore in Italia stanno attraversando la stessa situazione. Siete davanti al momento scolastico più impegnativo, in un momento tanto difficile per il mondo. Siete insieme, seppure a distanza.

Il senso di cameratismo è qualcosa che ti può aiutare a sentirti meno solo davanti a un ostacolo che sembra gigantesco ma che, lo promettiamo, una volta superato finirà comunque nel cassetto dei tuoi ricordi più belli.

Abbiamo raccolto - tra tweet e altro che riportiamo di seguito - le reazioni e i pensieri che stanno passando nella mente dei maturandi come te.

Ti riconoscerai in queste frasi, che a prima occhiata possono sembrare pessimiste, ma che in realtà ti fanno sentire parte di un gruppo forte e unito verso lo stesso obbiettivo e che puoi usare come motivazione per spronarti a dare il massimo. Sono i momenti più duri che tirano fuori il meglio di noi.

- Non riesco a capacitarmi che non vedrò più la mia classe per intero, tutta insieme

Okay ho fatto un video per la mia classe e sto piangendo da sola #maturita2020 — Martina (@martinaland15) June 8, 2020

- Mi sembra di aver perso tre mesi di scuola e i tre mesi più importanti: gli ultimi che avrei potuto passare con i miei compagni

Noi maturandi del 2020, siamo veramente sfortunati. Oltre all'ansia dell'esame dobbiamo sopportare quella delle misure di sicurezza, saremo soli, senza abbracci e sostegno, i professori saranno a due mentri di distanza da noi. L'atmosfera sarà inquietante e triste. #maturita2020 — Ella (@orizontella) June 4, 2020

Non augurerei questa maturità neanche al mio peggior nemico. Sono esausta, non vedo l’ora di togliermi questo esame ed uscire da quella scuola per sempre. #maturita2020 — Nads🥀 (@shawnismycutiee) June 4, 2020

- Seguire le lezioni in didattica a distanza non è stata la stessa cosa e ora mi sento impreparato a quello che mi aspetta

A tutti quelli che considerano ridicole le nostre lamentele per un esame di maturità fatto dopo tre mesi di assenza da scuola e con metà programma fatto da soli li invito cortesemente a farlo al posto nostro se sono tanto bravi #maturita2020 — ℓσяεηα maturanda in crisi (@leochalameet) June 9, 2020

- Da solo davanti ai prof schierati a due metri di distanza, mi sento come il condannato davanti al plotone d'esecuzione

“Manca una settimana al 17 giugno”



Nessuno:

Assolutamente nessuno:

Noi maturandi:#maturita2020 pic.twitter.com/jxSutPf6h4 — Gi nolastname (@gi_nolastname) June 10, 2020

- Non ce la farò a ripassare tutto per il maxi orale e sento che dovrò tralasciare qualche materia

Io ho bisogno di gente che mi dica "sono nella merda mi mancano tutte le materie" #maturita2020 — kiddo (@cobainssoul) June 10, 2020

- A chi potrò bisbigliare per chiedere un aiutino, se non ci sono prove scritte?

Bello sentire storie di prove di maturità passate e di prof che hanno fatto i salti mortali per farli copiare, un po’ meno bello non viverle ste cose però #maturità2020 — 𝑡𝑟𝑖𝑥 ⓥ ‎ (@tuseilantartide) May 31, 2020

- L'idea di non potermi godere il meritato abbraccio dei miei compagni quando tutto sarà finito, mi fa sentire giù

Possiamo non pensare al fatto che ho passato il mio ultimo giorno di scuola a casa mia in videolezione al posto di essere a scuola con i miei compagni? Grazie #maturità2020 #ultimogiornodiscuola — ❥𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑎𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟 (@sophietdiaries) June 8, 2020

- Già non ero sicuro di quel che avrei voluto fare dopo le superiori, figuriamoci in questa situazione

Come si fa a non avere voglia di sparire quando devi fare mille interrogazioni, iniziare il ripasso per una maturità che nessuno ha capito e scegliere il tuo futuro senza avere la minima idea di cosa tu voglia dalla vita?#maturità2020 — Cristina🌸 (@cosedi_C) May 11, 2020

- Addio accessorio numero uno della prima prova: l'iconico dizionario sotto braccio / Di light questa Maturità ha solo il fatto che non ci dovremo caricare il dizionario sulle spalle

Giuro che il prossimo che dice: "ma tanto questa maturità è facile, di che ti lamenti" lo picchio con il dizionario di latino — Hailey✨ (@hailey01santini) June 6, 2020

- Tutti quelli che mi dicono "ci siamo passati tutti": no, non ci siete passati così

Ora è il momento di tornare a studiare: sii orgoglioso di te stesso perché ce la stai mettendo tutta e stai contribuendo a scrivere un pezzo di storia, affrontando con coraggio questa tappa di vita e allo stesso tempo vivendo, con il resto del mondo, un periodo complicatissimo. Facciamo il tifo per te!

ph: getty images