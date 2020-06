Maturità 2020: 9 pensieri per restare ottimisti davanti a questa difficile prova in un momento complicato

Facciamo il tifo per te!

È una fine delle superiori che non si era mai vista prima per te e per altri quasi 500mila ragazzi e ragazze che affrontano la Maturità 2020.

Hai immaginato tante volte questo traguardo, ma mai avresti potuto pensare che alla difficoltà di avere a che fare con l'Esame di Stato si aggiungesse un momento tanto complicato per il mondo.

Una situazione che ti ha tenuto lontano dai banchi di scuola relegandoti davanti al computer nella tua cameretta, che ti ha impedito di vedere di persona prof e compagni e che ha costretto a ridisegnare la Maturità con un unico maxi esame orale.

Restare ottimisti nonostante tutto questo è fondamentale per trovare la forza per dare il massimo e speriamo che le riflessioni di seguito - alcune più serie, altre più ironiche - possano essere la benzina giusta che ti farà spaccare!

- Non è un esame che definisce se sei maturo o meno

- Hai già dato prova di grande maturità affrontando il complicato periodo dell'emergenza sanitaria e continuando a studiare in didattica a distanza

- Solo una persona può accompagnarti e seguire il tuo maxi esame orale: vuol dire che solo una persona saprà se ha fatto qualche passo falso!

- Se ce l'ha fatta XY (inserire un nome a tua discrezione), ce la puoi fare anche tu

- Il successo trovato nelle imprese più impossibili è quello che ti rende più orgoglioso

- Se senti che la didattica a distanza e questa Maturità inedita ti facciano stare un passo indietro agli altri, ricorda che non sei solo: mezzo milione di studenti come te sta passando la stessa esperienza

- Niente prima prova scritta, niente dizionario pesantissimo da portarsi in giro

- Un giorno ti guarderai indietro e penserai: "Wow, mi sono diplomato in un momento davvero assurdo". Nel frattempo, facciamo il tifo per te!

- Sii orgoglioso di te stesso perché stai contribuendo a scrivere un pezzo di storia, affrontando con coraggio questa tappa di vita e allo stesso tempo vivendo, con il resto del mondo, un periodo complicatissimo

ph: adobe stock