Maisie Williams è la prima ambasciatrice globale per clima e natura del WWF

"Il mio obbiettivo è mostrare alle persone che ognuno di noi ha un ruolo vitale nel fare la differenza"

Maisie Williams ha un nuovo importantissimo ruolo: no, non stiamo parlando di un personaggio di una serie o di un film, ma del fatto che è stata nominata prima ambasciatrice globale per clima e natura del WWF!

"Partendo dai progressi che abbiamo già fatto, questo è l'anno in cui dobbiamo aumentare le nostre ambizioni, accelerare le nostre azioni e iniziare a rovesciare la situazione, ribaltando la crisi climatica e della natura entro il 2030 e garantendo un futuro in cui le persone e la fauna selvatica prospereranno. Per fare questo, abbiamo bisogno di voci potenti che parlino per la natura" ha fatto sapere l'organizzazione di protezione ambientale.

Ha quindi annunciato una di queste "voci potenti": quella dell'attrice 24enne!

Maisie Williams si è detta onorata ed entusiasta di lavorare con il WWF in un video caricato su YouTube: "Insieme possiamo dare l'opportunità alle persone di saperne di più sulle parti del mondo naturale che sono più a rischio e come tutti personalmente possiamo fare la differenza e preservare la natura per le generazioni future. Voglio accendere i riflettori sulla lotta contro il cambiamento climatico, compreso come possiamo ribaltare le cose nella crisi dei nostri oceani, che sono la casa di una straordinaria diversità di vita che ci sostiene tutti".

"Attraverso il mio percorso di istruzione sul nostro futuro sostenibile, ho capito che la crisi climatica viene spesso male interpretata come una forza irrefrenabile, ma il mio obbiettivo personale è mostrare alla gente ovunque che ognuno di noi ha un ruolo vitale nel fare la differenza - ha continuato la star di Game of Thrones - Dai piccoli cambiamenti quotidiani fino a sostenere campagne dirette ai governi per leggi di cambiamento, tutti possiamo unirci agli incredibili attivisti che lavorano ogni giorno per cambiare le cose".

ph: getty images