Khaby Lame è diventato il tiktoker più seguito al mondo

Superata anche Charli D’Amelio

Sorpasso in vetta. Dopo quasi due anni di “regno”, Charli D’Amelio è costretta a cedere il trono di persona più seguita al mondo su TikTok. Ora il personaggio con il maggior numero di follower sul popolare social cinese è… Khaby Lame.

L’influencer senegalese, residente in Italia dall'età di un anno, con la sua simpatia ha conquistato tutto il mondo.

Nel momento in cui scriviamo, Khaby Lame vanta 142.4 milioni di follower su TikTok, ma il numero è in continua crescita. Dopo una lunga rincorsa, è quindi finalmente arrivato il sorpasso sulla ballerina Charli D’Amelio, che di seguaci ne ha “solo” 142.2 milioni.

Nato in Senegal a Dakar il 9 marzo 2000, Khaby Lame vive a Chivasso, in Piemonte, da quando aveva un anno. Dopo essere stato licenziato nel marzo del 2020, all’inizio della pandemia, da uno stabilimento nei pressi di Torino dove lavorava come operatore di macchine CNC, ha iniziato a pubblicare dei video su Tik Tok sempre più popolari. Ed è stata la sua fortuna.

La sua specialità? I video di risposta a filmati che descrivono “life hack” eccessivamente complicati, in cui lui esegue lo stesso compito, ma in maniera parecchio più semplice e senza dire nulla. Il tutto accompagnato dalle sue inconfondibli espressioni con la faccia e con le braccia, il suo tratto distintivo.

Nell’aprile del 2021 era diventato il personaggio italiano più seguito su TikTok, superando Gianluca Vacchi, e ora è la persona più seguita in assoluto. Quanto al futuro, Khaby Lame sogna di diventare un attore professionista. Oltre che una star dei social, ce la farà a diventare anche una star di Hollywood?

ph: getty images