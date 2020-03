Io resto a casa e vado al museo: tour virtuali e opere d’arte online

Anche storia, scienza e cinema: le collezioni che puoi vedere senza uscire

In questi giorni, ti senti un po' frastornato e scoraggiato per le notizie che arrivano incessanti sull'emergenza coronavirus. È difficile distrarsi dal rincorrersi degli aggiornamenti, soprattutto ora che la nostra quotidianità è stravolta dallo stop agli spostamenti, dalla chiusura delle scuole e dei luoghi di cultura, come i musei o le biblioteche.

Non uscire può pesare sul tuo umore e la noia è nemica dell'ottimismo: mantenere forte lo spirito è fondamentale e lo puoi fare anche restando a casa. Ad esempio con le iniziative che i musei, italiani e non, stanno adottando per permetterti di visitare le collezioni e lasciarti ispirare dall'arte, dalla storia e dalla scienza anche stando sul tuo divano.

#IoRestoACasa... ma vado al museo: ecco chi offre tour virtuali e arte online.

La Peggy Guggenheim Collection di Venezia

Sull'account Instagram e nelle Stories del museo del Canal Grande, lo staff e i tirocinanti del Guggenheim spiegano tanti capolavori della collezione. Ci sono anche degli Art Quiz per giocare con le opere.

La Galleria degli Uffizi di Firenze

IperVisioni è la pagina sul sito della Galleria dove trovi immagini ad alta definizione delle d'arte opere e scoprire la storia delle collezioni.

Il Louvre di Parigi

Uno dei musei più celebri al mondo, mette a disposizione un tour virtuale delle sue sale.

Il Metropolitan Museum di New York

Attraverso una serie di video chiamata The MET 360 Project, si può conoscere meglio l'arte e l'architettura in un modo davvero realistico grazie alla teconologia sferica a 360 gradi.

Il Prado di Madrid

Le opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi sono visibili anche online, sulla pagina dedicata ai capolavori del museo.

Il Museo Egizio di Torino

Puoi fare un tuffo in uno periodi storici più affascinanti, grazie ai video caricati sul canale YouTube del museo in cui il direttore e lo staff spiegano i reperti della civiltà nilotica.

Il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo DaVinci

La pagina Storie A Porte Chiuse sul sito del museo milanese è un racconto digitale delle collezioni, dei laboratori interattivi, dell'attualità scientifica. Trovi anche tanti dietro le quinte con video, immagini e documenti inediti.

Il Museo del Cinema di Torino

Se il cinema è la tua passione, puoi visitare online le collezioni del Museo del Cinema di Torino, considerato uno dei più importanti al mondo per la ricchezza dei cimeli esposti. Vai qui per collegarti alla pagina delle collezioni sul sito del museo.

Il Museo di Fotografia Contemporanea

La pagina digitalexhibitions del MUFOCO è tutta da sfogliare, con le collezioni delle fotografie più emozionanti.



ph: getty images