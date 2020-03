I ragazzi del Rugby Viadana diventano volontari per la Croce Verde, ora che il campionato è fermo

Un'idea partita dagli stessi giocatori

In questo momento d'isolamento responsabile del #IoRestoACasa, sono le storie di solidarietà quelle che mettono un cerotto all'ansia e ti fanno sentire più ottimista.

Oggi te ne raccontiamo una che arriva dalla provincia di Mantova, dove la squadra del Rugby Viadana 1970 è diventata esempio di empatia e generosità.

Come tante attività si sono fermate, così anche il campionato di rugby è in pausa e i ragazzi del team hanno deciso di impegnare il tempo che prima riservavano a partite e allenamenti di squadra, mettendosi a disposizione della comunità e soprattutto di chi in questo momento si trova di più in difficoltà.

Si sono quindi offerti di diventare volontari della Croce Verde: ora si occupano di smistare le telefonate che arrivano al centralino e portano spesa e medicinali agli anziani e a chi ne ha bisogno.

Il capitano della squadra, Andrea Denti, ha raccontato a oglioponews.it che l'iniziativa è partita dagli stessi giocatori gialloneri: "L'idea è nata da noi - si legge nell'articolo firmato da Alessandro Soragna - l'abbiamo sottoposta alla società che ha apprezzato e condiviso questa iniziativa sostenendoci. Oggi possiamo dare il nostro contributo come fanno già tanti altri ragazzi".

Nel frattempo, i giocatori del Rugby Viadana 1970 sulla loro pagina Instagram ti ricordano che è fondamentale rispettare #IoRestoACasa, l'unico modo che abbiamo per contenere la diffusione del coronavirus.

ph: getty images