I monumenti del mondo si colorano con la bandiera italiana, per solidarietà al nostro Paese

In questo periodo ci sentiamo distanti ma più uniti grazie a iniziative come i cartelloni con l'arcobaleno appesi alle finestre o le canzoni e gli applausi dal balcone.

Anche il resto del mondo sta esprimendo vicinanza all'Italia, particolarmente colpita dall'emergenza coronavirus. Per questo, alcuni monumenti si sono colorati con il tricolore: un gesto per onorare il nostro Paese in questo momento difficile.

A Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, la celebre biblioteca Vijecnica attualmente sede del comune, si è accesa di bianco, rosso e verde. "Un segno di solidarietà e affetto a tutti gli italiani in questo momento di emergenza" ha spiegato l'ambasciatore italiano Nicola Minasi, come riporta Repubblica.

Sempre nella capitale bosniaca, il ponte di Mostar è stato illuminato con la bandiera italiana.

Dalla Bosnia-Erzegovina a Israele, dove sulle mura della città vecchia di Gerusalemme è stata proiettata una grande bandiera italiana e con la scritta: "Italia, Gerusalemme è al tuo fianco".

"Una bandiera in solidarietà con il popolo italiano che affronta con coraggio la crisi coronavirus" ha aggiunto lo Stato Ebraico in un tweet.

During these difficult times, Israel stands with #Italy 🇮🇱❤🇮🇹



The walls of #Jerusalem's old city were lit up in the colors of Italy's flag in solidarity with the 🇮🇹 ppl standing brave in the face of the #Coronavirus crisis.#Italia, Gerusaleme è al tuo fianco!



📷Arnon Bossani pic.twitter.com/w43aRmlo7X