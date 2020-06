Hollywood Boulevard si è tinta di arcobaleno per celebrare il Pride Month e sostenere Black Lives Matter

In occasione di una nuova manifestazione

La Hollywood Boulevard è una delle vie più celebri di Los Angeles, dove si trovano le stelle dedicate ai personaggi famosi.

Adesso c'è anche la scritta "All Black Lives Matter" a caratteri giganteschi sull'asfalto dipinta in diversi colori: la bandiera trans rosa azzurra e bianca, quella gialla di ABLM e quella dai colori arcobaleno LGBTQ+. Un modo per sostenere il movimento e allo stesso tempo celebrare il Pride Month, che cade a giugno.

Su quella via e quindi passando su quella scritta, ieri si è tenuta una grande manifestazione: "La protesta è in diretta risposta all'ingiustizia razziale, al razzismo sistemico e a tutte le forme di oppressione - ha scritto il movimento All Black Lives Matter sul suo sito - La comunità LGBTQ+ deve estendere il suo supporto e unirsi contro l'oppressione, la brutalità della polizia, il razzismo, la transfobia e tutte le altre disparità che impattano sulla comunità nera".

Los Angeles ha seguito l'esempio di Washington D.C., dove era comparsa la scritta "Black Lives Matter" a inizio giugno, sulla strada che va verso la casa bianca.

