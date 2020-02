Greta Thunberg: una serie tv seguirà la sua battaglia per sensibilizzare su clima e ambiente

Firmata dalla sezione scientifica della BBC

La televisione è un media che raggiunge milioni di persone e può quindi essere un ottimo mezzo per diffondere messaggi positivi. Come quello di Greta Thunberg, attivista per l'ambiente che da tempo chiede un mondo più pulito e giustizia climatica per tutti, avvertendoci che la nostra casa - la Terra - sta andando a fuoco.

La BBC ha deciso di dedicare una nuova serie proprio alla battaglia della 17enne svedese (che poi dovrebbe essere quella di tutti): "Una crociata che la porta in prima linea nel cambiamento climatico di alcuni dei luoghi più straordinari della Terra, dove esplora quali azioni possono essere intraprese per limitare il cambiamento climatico e i danni che causa" si legge in un comunicato dell'unità scientifica dei BBC Studios.

Al suo fianco interverranno degli esperti che spiegheranno perché l'aumento della temperatura globale deve essere limitato a 1,5 gradi, come vorrebbe l'accordo di Parigi.

Come ha già fatto in passato, nella serie Greta Thunberg avrà modo di parlare con politici e capi di aziende per evidenziare le prove scientifiche del cambiamento climatico e per sfidarli ad agire.

Nell'estate del 2018, la 17enne aveva iniziato a protestare ogni venerdì fuori dal parlamento svedese sventolando un cartello che recitava Skolstrejk för klimatet, ovvero "sciopero scolastico per il clima".

Siamo sicuri che anche tu eri rimasto colpito dal suo messaggio semplice e sincero e che, da allora, come in tantissimi in tutto il mondo, hai iniziato a prestare ancora più attenzione alla salvaguardia della Terra.

Da una ragazza con le trecce da sola davanti alle istituzioni a un vero movimento generazionale chiamato Fridays for Future: milioni di ragazzi come te sono scesi in piazza e continuano a farlo ogni venerdì per richiamare l'attenzione sull'ambiente.

Speriamo che la serie della BBC possa attirare l'attenzione di ancor più persone su questi temi!

ph: getty images