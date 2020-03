Greta Thunberg ti spiega come puoi partecipare oggi al Friday For Future restando a casa

#ClimateStrikeOnline

Ogni venerdì nell'ultimo anno e mezzo, Greta Thunberg ha scioperato dalla scuola per attirare l'attenzione sull'ambiente, ispirando milioni di ragazzi come lei che hanno creato un vero e proprio movimento generazionale chiamato Fridays for Future.

Oggi è venerdì ma non si può scendere in piazza, perché è un gesto di responsabilità di tutti evitare gli assembramenti per contenere la diffusione del coronavirus. Per questo l'attivista svedese ha lanciato l'iniziativa #ClimateStrikeOnline, per continuare la battaglia per la salvaguardia della Terra anche a distanza.

Come per la crisi climatica, anche davanti all'emergenza COVID-19 dobbiamo ascoltare la scienza: "Dobbiamo restare uniti dietro agli esperti e alla scienza - ha ricordato Greta in un tweet - Questo ovviamente vale per tutte le crisi. Ora gli esperti ci chiedono di evitare assembramenti pubblici, per una miglior possibilità di abbassare la curva (dei contagi) e rallentare la diffusione del coronavirus".

"Siamo all'82esima settimana di sciopero. Durante le crisi dobbiamo cambiare il nostro comportamento e adattarci alle nuove circostanze per il bene più grande della società" ha aggiunto su Instagram.

Ed ecco allora come Greta Thunberg ti chiede di partecipare al Friday For Future di oggi, mentre segui con responsabilità questo momento del #IoRestoACasa:

"Puoi unirti allo sciopero digitale postando una foto di te mentre scioperi con un cartellone e usare l'hashtag #ClimateStrikeOnline".

Da tutto il mondo, stanno già arrivando le prime immagini del #ClimateStrikeOnline:

#ClimateStrikeOnline currently missing my lessons because of covid-19 but my point still stands, treat every crisis as a crisis! pic.twitter.com/1trBo8ExM7 — liv (@livijne) March 13, 2020

Visualizza questo post su Instagram #climatestrikeonline #staysafe #fridaysforfuture #extinctionrebellion #climatestrike #klimatstrejk 💚🌍✅♻️🌱 Un post condiviso da D S Carabelli (@steblercarabelli) in data: 13 Mar 2020 alle ore 1:18 PDT

Visualizza questo post su Instagram #netzstreikfürsklima #climatestrikeonline Un post condiviso da Paula (@paulas_profile) in data: 12 Mar 2020 alle ore 11:27 PDT

ph: getty images