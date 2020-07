Greta Thunberg devolverà interamente un premio da un milione di euro alle associazioni ambientaliste

Ha vinto la prima edizione del Gulbenkian Prize for Humanity

Greta Thunberg è stata nominata vincitrice del Gulbenkian Prize for Humanity e ha annunciato che donerà l'intero premio da un milione di euro alle organizzazioni che lottano per salvare l'ambiente e contro il cambiamento climatico.

Si tratta della prima edizione di questo premio che punta a "riconoscere le persone, i gruppi di persone e/o le organizzazioni di tutto il mondo che hanno contribuito ad attenuare il cambiamento climatico distinguendosi per novità, innovazione e impatto".

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

"Sono incredibilmente onorata ed estremamente grata. Questo significa molto per me e spero che mi aiuterà a fare del bene nel mondo - ha detto l'attivista 17enne in un video, dopo aver saputo del riconoscimento - Tutto l'ammontare del premio sarà donato attraverso la mia fondazione a diverse associazioni e progetti che lavorano per aiutare le persone in prima linea nella crisi climatica ed ecologica".

Ha aggiunto che il denaro aiuterà anche "organizzazioni e progetti che combattono per un mondo sostenibile e chi lotta per difendere la natura e il mondo naturale".

A questo punto ha annunciato via Twitter i primi beneficiari della sua donazione: 100mila euro saranno dati alla campagna SOS Amazonia guidata da Fridays For Future Brasile per abbattere il covid-19 in Amazzonia. Altri 100mila euro andranno a Stop Ecocide Foundation.

Starting with giving €100.000 to the SOS Amazonia Campaign led by Fridays For Future Brazil to tackle Covid-19 in the Amazon, and €100.000 to the Stop Ecocide Foundation to support their work to make ecocide an international crime. @fcgulbenkian 3/3 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

Non è la prima volta che Greta Thunberg offre un premio in denaro ricevuto, alla causa che supporta. Lo scorso aprile, aveva donato i 100mila dollari dello Human Act Award all'Unicef. Spronato da questo gesto, lo Human Act Award aveva poi aggiunto una donazione dello stesso valore.

ph: getty images