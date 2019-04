Greta Thunberg è tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2019 secondo il Time

Un altro riconoscimento della sua determinazione e del suo coraggio

Quando la 16enne Greta Thunberg ha iniziato a chiedere un serio impegno sul tema dei cambiamenti climatici lo scorso agosto, probabilmente non si aspettava di diventare un simbolo della lotta per la salvaguardia dell'ambiente con i Fridays for Future.

Ma la sua determinazione, il suo coraggio e la sua onestà nell'affrontare l'argomento, adesso sono stati riconosciuti anche dalla prestigiosa rivista Time, che ha inserito il suo nome nella lista delle 100 persone più influenti al mondo nel 2019.

View this post on Instagram School strike week 33. #climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate A post shared by Greta Thunberg (@gretathunberg) on Apr 4, 2019 at 10:59pm PDT

Oltre a questo onore, Greta Thunberg è protagonista di un pezzo pubblicato sul giornale e scritto da un'altra audace attivista: Emma González, co-fondatrice di March of Our Lives.

Fai partire il video per saperne di più e per celebrare Greta per quello che sta facendo per la Terra e per come ci ispira con le sue azioni:

Greta Thunberg, che proprio in questi giorni si trova in Italia dove a Roma ha incontrato il Papa e oggi parla al Senato, è anche nominata per al Nobel per la Pace.

ph: getty images