Global Goal: Unite for Our Future: Miley Cyrus, Justin Bieber e tanti altri al concerto evento che chiede pari accesso a cure contro il covid-19 per tutti

Scopri come vederlo su MTV e in streaming

Dopo il bellissimo momento di sostegno e celebrazione del personale sanitario in One World Together At Home, Globale Citizen torna a organizzare un grande evento simbolo di unione globale, questa volta con il patrocinio della Commissione Europea.

È Global Goal: Unite for Our Future – The Concert, un evento mondiale a cui partecipano tanti dei tuoi artisti del cuore - da Miley Cyrus a Justin Bieber, da Shakira ai Coldplay - con l'obbiettivo di accendere l'attenzione su coloro che hanno più bisogno, chiedendo accesso a test, trattamenti e vaccini contro il covid- 19 per tutti, senza differenze.

Condotto da Dwayne Johnson, in Italia lo potrai vedere sabato 27 giugno e domenica 28 giugno su MTV (Sky 130) e Mtv Music (Sky 704).

Dalla line-up completa a tutti i dettagli per non perderti Global Goal: Unite for Our Future – The Concert in tv o in streaming, ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento!

Chi presenta Global Goal: Unite for Our Future – The Concert



Un concerto evento eccezionale, ha bisogno di un conduttore altrettanto eccezionale: per questo il padrone di casa di Global Goal: Unite for Our Future è Dwayne Johnson!

Un passato da wrestler e un presente da record al box office, con film come Jumanji, Fast & Furious, Baywatch. Nel 2019, è stato l'attore più pagato al mondo ed è stato riconosciuto con il prestigioso Generation Award agli MTV Movie & Tv Awards.



Attraverso le sue piattaforme, lancia spesso messaggi importanti e ci spinge ad essere "gentili, compassionevoli, inclusivi e buoni".

"Sono orgoglioso di unirmi a Global Citizen e alla Commissione Europea in questo grande evento che supporta la comunità globale nella lotta per l'accesso alle cure mediche per tutti e contro le ingiustizie di ogni genere. Questo è un momento storico davvero critico che ci impone di disegnare insieme un futuro migliore per tutti" ha detto Dwayne Johnson.

Chi c'è in line-up a Global Goal: Unite for Our Future – The Concert

Dwayne Johnson presenterà i super artisti che rendono davvero straordinaria la line-up: Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber e Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher e Yemi Alade.

Partecipano anche i nomi famosi di cinema, tv, sport e altro, come Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi, Salma Hayek Pinault e molti altri.

Quando e come vedere Global Goal: Unite for Our Future – The Concert

In Italia, potrai vedere Global Goal: Unite for Our Future – The Concert sabato 27 giugno alle ore 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui). Dalle 2 di notte, anche in streaming sull'account Facebook di MTV Italia e su quello di MTV Music Italia.

E ancora domenica 28 giugno alle ore 8.50 di nuovo su MTV (Sky 130) e alle ore 22.00 su MTV Music (Sky 704).

Qual è l'obbiettivo di Global Goal: Unite for Our Future – The Concert

La Campagna Global Goal: Unite for Our Future è stata lanciata a maggio con il patrocinio della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ed è supportata da Bloomberg Philanthropies, La Fondazione Bill & Melinda Gates e l'ente Wellcome Trust con l'obiettivo di raggiungere un grande risultato: capire insieme come affrontare l’impatto della pandemia sulle persone più vulnerabili e come ricostruire economie e comunità fondate su valori di giustizia e libertà.

Si tratta di accendere i riflettori sulle comunità emarginate, che vivono in condizioni di estrema povertà, che sono discriminate per genere o etnia e che più di altre sono state colpite dal terribile impatto che l'emergenza sanitaria ha avuto sulla vita e sulle famiglie di tutto il mondo.

Global Goal: Unite for Our Future è anche un summit dove i leader di tutto il mondo discutono la strategia futura per un'equa distribuzione di test, cure e vaccini contro il covid-19, ma anche le risorse destinate a ricostruire le comunità messe in ginocchio dalla pandemia. Puoi seguire il summit su globalgoalunite.org.

Dove hai già sentito parlare di Global Goal: Unite for Our Future

Miley Cyrus è una delle artiste in line-up e recentemente ha mandato un appello ai leader globali per chiedere accesso a test, trattamenti e vaccini per tutti, senza differenze.

Tra gli altri, ha scritto al premier italiano Giuseppe Conte, che le ha prontamente risposto.

Annunciando la sua partecipazione al concerto evento, Miley ha aggiunto: "Questo momento storico richiede impegno e azione da parte di tutti noi. I Global Citizen chiedono a gran voce aiuti e investimenti ingenti per le comunità dimenticate dalla società, quelle che il covid-19 ha devastato maggiormente. Con questo sforzo globale potremo assicurarci che tutti, indipendentemente dalla classe sociale o dalla provenienza, possano accedere alle cure per il covid-19".

Scopri di più su Global Citizen

Se vuoi saperne di più su Global Citizen e sulla campagna, puoi visitare il sito globalcitizen.org e seguire @GlblCtzn su Twitter, Facebook e Instagram utilizzando l'hashtag #GlobalCitizen.

