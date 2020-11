Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le star che ti ispirano a fare di più per cambiare le cose

Un momento di importante riflessione

Oggi, 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: un momento importante per fermarsi a riflettere su come possiamo rimboccarci le maniche per dire basta e per diffondere la cultura del rispetto.

Donne per le donne, ma anche uomini per le donne: tutti siamo chiamati a unirci alla conversazione per creare un mondo dove la parità dei sessi sia davvero realtà e le violenze diventino un lontano ricordo.

Con il video qui sotto, ti vogliamo ispirare con le voci delle star che hanno parlato di questo tema. Oggi è una giornata di riflessione su cosa possiamo fare, perché le cose cambino tutti i giorni dell'anno.

ph: getty images