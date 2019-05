Le stories sono in arrivo anche su Spotify

Ecco come funzioneranno

Dopo essere nate da Snapchat e aver conquistato definitivamente Instagram, le stories stanno per sbarcare anche su Spotify. La celebre piattaforma streaming sta infatti provando una nuova funzione chiamata Storyline.

Al momento la feature è ancora in fase di test, sia per iOS che per Android (per desktop ci sarà da aspettare) su una ristretta fascia di utenti, ma presto potrebbe essere rilasciata ufficialmente.

Come funzione Storyline? Prima di tutto potranno essere pubblicate solo dagli artisti presenti su Spotify, che tramite questo aggiornamento potranno condividere le proprie ispirazioni, curiosità, dettagli sulla nascita di un brano o usarlo per spiegare il significato delle canzoni.

In poche parole è un upgrade di "Behind the lyrics", già presente all'interno di Spotify. Attraverso la visualizzazione di Storyline potrai conoscere molti particolari in più sulle canzoni che ascolti e avere così un punto di contatto in più con gli artisti che preferisci.

Di seguito trovi alcuni esempi di Storyline condivisi sui social da chi ha avuto modo di testare la funzione.

Spotify is testing an Instagram Stories-like version for musicians and songwriters. "Storyline" provides curated commentary about each song running slideshow-style as the song plays in the background. No word yet when its rolled out to all artists. pic.twitter.com/tBzF85RJLJ — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) 15 maggio 2019

Spotify rolled out this new info card called "Storyline" to me



Seems to be Spotify's own alternative to @Genius's "Behind The Lyrics" pic.twitter.com/5I04R3O4ZU — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 11 maggio 2019

ph: Adobe Stock