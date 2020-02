Shakira al Super Bowl ha generato una serie di meme incredibili

Regina anche in rete

Shakira sul palco dell'Halftime del Super Bowl 2020 ha portato tutto il suo grande talento, la sua professionalità, una carica di sensualità e tanto orgoglio latino. Una performance impeccabile che è riuscita a regalare al web anche una serie di meme epici.

Durante l'esibizione, Shak ha dimostrato di sapere far ballare come si deve anche la lingua! Questo gesto non è di certo passato inosservato su Twitter, dove ha generato una serie di post all'insegna del LOL. Di seguito trovi i più divertenti:

Me in the bathroom mirror at the bar #pepsihalftime pic.twitter.com/9YNRAHgZfp — Erin M (@ErinMurray16) February 3, 2020

the turkeys before thanksgiving pic.twitter.com/LcDrhWjmpY — paloma (@shesvinyl) February 3, 2020

What babies see when I try to make them laugh pic.twitter.com/dYOKJZBnuI — ✨☁️OUTTA POCKET QUEEN☁️✨ (@missuniversal91) February 3, 2020

Il gesto fatto da Shakira con la lingua ha radici molto antiche ed ha a che fare con la cultura libanese. Come hanno spiegato una serie di utenti su Twitter, si tratta del "Zalghouta", un acuto che nella tradizionale libanese viene usato per celebrare i momenti di festa e gioia.

Noting that #Shakira is half Lebanese, I’d like to highlight that this high pitched toungue thrill is called a “Zalghouta”, a traditional Lebanese loud expression used to celebrate joyful events like getting a degree, welcoming a guest, or performing at the #SuperBowl 😂🏈 pic.twitter.com/t3rLtORcI5 — Farah Aridi (@faraharidi19) February 3, 2020

Per chi non lo sapesse, Shakira è nata in Colombia ma ha origini libanesi, spagnole e anche italiane!

Dopo Shak, all'halftime show del Super Bowl 2020 è stata la volta di un'altra regina latina: Jennifer Lopez! Le performance delle due artiste hanno entusiasmato tutti, ricevendo anche i complimenti da parte di Lady Gaga, Pink, Cardi B e molte altre! Solo applausi per loro <3.

ph: getty images