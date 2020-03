One Direction: come suonare “What Makes You Beautiful” con la tastiera del cellulare

I modi per trascorrere il tempo e non annoiarsi in questo periodo dove tutti dobbiamo seguire #IoRestoACasa sono molteplici. Uno su tutti? Imparare a suonare le canzoni con la tastiera del proprio smartphone.

Questo utente di Twitter è riuscito a trovare la combinazione di numeri corretta per realizzare "What Makes You Beautiful" degli One Direction. Ascoltare per credere!

day 5 of quarantine i learned what makes you beautiful on the keypad pic.twitter.com/93hCArl8ph — ً (@milkshook) March 19, 2020

In caso ti fosse venuta voglia riascoltare il singolo che ha segnato il debutto degli 1D nel 2011, non devi far altro che far partire il video qui sotto.

ph: press