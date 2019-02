Lady Gaga ai Grammy: la sua esibizione ha generato dei meme EPICI

LOL

Lady Gaga è stata tra le grande protagoniste dei Grammy Awards 2019. Non solo perché si è aggiudicata ben 3 premi in altrettante prestigiose categorie (clicca qui per leggere la lista dei vincitori), ma anche perché ha regalato al pubblico della cerimonia un'intensa performance di "Shallow", main track di "A Star Is Born".

Sul finire della canzone - in questa occasione proposta in chiave più rock - presa dall'enfasi, Gaga si è chinata sul microfono fissando in primo piano la telecamera. Twitter ha trasformato questo momento in un serie di meme fenomenali. Qui sotto trovi una selezione di quelli più divertenti!

Cercando di guardare la foto del profilo privato di qualcuno che inizia a seguirti su Instagram

Trying to look at the profile picture of someone on private who adds you on Instagram #Grammys pic.twitter.com/9lrH8ypiBA — Individual - Not the 1 (@MikeJBruno) 11 febbraio 2019

Quando qualcuno mi dice che domani è lunedì

Quello che il mio cibo vede quando li controllo in forno

What my food sees when I check on them in the oven #Grammys pic.twitter.com/jWzozNUVLJ — Akafi Ali (@AkafiAli) 11 febbraio 2019

Quando il ristorante accetta solo contanti

Me when the restaurant is cash only #grammys pic.twitter.com/BXF11lgxw1 — Andy Kenareki (@AndyKenareki) 11 febbraio 2019

Io quando mi affaccio alla finestra a vedere la neve che scende

Me peaking out my window to see if the snow came #grammys pic.twitter.com/OUKWaGy76M — DHK (@drewknottss) 11 febbraio 2019

Qualcuno che dice fesserie su Lady Gaga

Io:

Anyone: *talks shit about Lady Gaga*



Me: pic.twitter.com/q902GhPyGS — Alex Goldschmidt (@alexandergold) 11 febbraio 2019

