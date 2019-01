Just Dance World Cup 2019, oggi c’è la Finale Italiana: come vederla con MTV

Giovedì 3 gennaio

Se non riesci a immaginare la tua vita senza ballare e ami le sfide, oggi hai un appuntamento imperdibile!

Oggi, giovedì 3 gennaio, alle ore 15:00 puoi vedere sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook, la Just Dance World Cup 2019 - Finale italiana.

Uno scontro all'ultimo passo di danza organizzato da Ubisoft tra gli 8 vincitori delle selezioni, che si contendono il titolo di campione italiano. Chi avrà la meglio volerà in Brasile per rappresentare il nostro Paese alla Just Dance World Cup 2019.

La finale italiana potrai vederla il 3 gennaio non solo su mtv.it, ma anche sul canale YouTube degli amici di Nickelodeon.

In giuria ci saranno LaSabri - creator con più di 3 milioni di follower - e Lala, ballerina professionista e coreografa ufficiale di Just Dance. A presentare le sfide ci penserà Chiara Tortorella.

Ti aspettiamo oggi alle 15:00 per la Just Dance World Cup 2019 - Finale italiana!