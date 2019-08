Instagram: ora puoi fare delle donazioni in beneficenza tramite le Stories

Da oggi, martedì 30 luglio, è possibile fare del bene anche su Instagram, nel modo più semplice e veloce possibile: tramite le Stories.

Se vuoi raccogliere fondi per una giusta causa non devi fare altro che usare il nuovo sticker "donazioni". Per 24 ore i tuoi follower potranno fare delle donazioni in beneficenza e lo stesso potrai fare tu tramite le stories che ti interessano.

Come già avviene su Facebook, il 100% dei fondi raccolti tramite il nuovo sticker sarà inviato alle organizzazioni no profit destinatarie.

NEW! Instagram launches donation sticker in the UK



It allows nonprofits and their supporters to create a 24-hour fundraiser on Instagram Stories.



Using the donation sticker, supporters can give without leaving Instagram. 100% of money raised goes to the nonprofit. pic.twitter.com/RX5TQ0P7q2