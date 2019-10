Instagram sta eliminando la sezione “Seguiti”: ecco cosa cambierà

No panic

Instagram sta affrontando grandi cambiamenti in questo periodo. Dopo aver nascosto il numero di like sotto i post, l'applicazione ha deciso di introdurre un'altra rivoluzione: eliminare i "seguiti".

Hai presente quando una volta aperta l'app, clicchi sull'iconcina a cuore - la stessa di quando controlli il numero di mi piace ricevuti - e ti appaiono due colonne? Ecco, quella a sinistra è denominata "seguiti" e serve per monitorare i like e le attività degli account che (appunto) segui. Da ora, piano piano, Instagram eliminerà questa sezione che fino ad ora ti permetteva di visualizzare cose come "pinco pallino ha messo mi piace alla foto di Beyoncé".

La decisione presa dal celebre social network rientra nel piano di garantire una maggiore privacy ai propri utenti. "Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimere se stessi", ha dichiarato Tara Hopkins, capo delle politiche pubbliche di Instagram in Europa. "Ciò significa aiutare gli utenti a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti like ricevono".

ph: Adobe Stock