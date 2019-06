Instagram: come avere il cerchio arcobaleno attorno alla foto profilo

Giugno è il Pride Month e per celebrarlo come si deve Instagram ha introdotto una nuova feature, che permette agli utenti di avere il cerchietto arcobaleno attorno alla propria foto profilo.

Cool thing for Pride month: Using #pride and other hashtags this June turns your @Instagram stories ring into a rainbow. 🙏🌈 pic.twitter.com/EPjcD8vkAR