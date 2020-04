Facebook ha introdotto due nuove emoji per restare uniti (anche se distanti) in questo periodo di #IoRestoACasa

Cosa si darebbe per un abbraccio, soprattutto in questo delicato momento dove tutti noi siamo chiamati a restare a casa e mettere in pratica l'isolamento sociale. Facebook ha cercato di trasmettere un po' di calore che sanno dare i gesti che ora mancano introducendo due nuove emoji: una faccina che abbraccia un cuoricino e un cuore pulsante.

La prima sarà disponibile su Facebook tra qualche giorno, mentre l'emoji del cuore è già utilizzabile su Messenger.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020