Tra le nuove emoji 2020 ce n’è una speciale dedicata all’Italia

L'Unicode ha ufficializzato le 117 nuove emoji che saranno introdotte nel 2020. Si tratta di 62 novità assolute e 55 varianti di quelle che già esistevano in precedenza, realizzate rispettando l'etica gender e contro ogni forma di discriminazione razziale e sessuale. Un esempio sono il simbolo e la bandiera transgender.

Tra le new entry ce n'è anche una che riguarda da vicino l'Italia, ovvero il tipico gesto del "che cosa vuoi".

Di seguito puoi dare un'occhiata alle emoji che presto potrai utilizzare nei tuoi messaggi e post social.

📝 Now approved: 117 new emojis for 2020 #Emoji2020 https://t.co/SojQuXZvv6 pic.twitter.com/sHp7GDsSal