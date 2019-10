I BTS hanno conquistato un nuovo record e questa volta riguarda TikTok

Si allunga l'elenco dei record ottenuti dai BTS! L'ultimo in ordine di tempo riguarda TikTok, dove le star del k-pop hanno aperto il loro canale ufficiale lo scorso 25 settembre.

Stando a quanto dichiarato dalla celebre piattaforma, i BTS sono stati gli utenti che hanno raggiunto più velocemente il milione di follower. Ci sono riusciti in sole 3 ore e 31 minuti. Incredibile!

Questo super traguardo è stato ufficializzato anche dal Guinness World Records.

.@BTS_twt continue to smash records thanks to their loyal fandom, this time achieving the record title for fastest time to reach one million followers on TikTok in just 3 hours and 31 minutes https://t.co/qzR7s1elR9 pic.twitter.com/J8lkfUZAll