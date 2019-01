<3

I BTS non mancano di regalare gioie ai loro fan!

L'ultima in ordine di tempo riguarda il fumetto "Save Me", pubblicato dal gruppo di k-pop più famoso del pianeta.

"Save Me" è ambientato nel Bangtan Universe, l'universo fittizio dei BTS che intreccia le vicende iniziate a partire da "I Need You".

Protagonisti del web comics sono un gruppo di 7 ragazzi di Seoul, costretti improvvisamente a dividere le loro strade. Due anni dopo la loro separazione, Jin torna dagli Stati Uniti per iniziare ricerca degli amici.

Le prime due puntate del fumetto sono disponibili in inglese a questo link. La serie avrà un totale di 16 uscite settimanali, previste ogni giovedì fino all'11 aprile.

✏️ I personaggi di #SAVE_ME - Maknae Line ✏️ pic.twitter.com/I6GDL7VwFg — BTS ITALIA (BICS) (@BTS_ITALIA) 17 gennaio 2019

✏️ I personaggi di #SAVE_ME - Hyung Line ✏️ pic.twitter.com/VOzzuXYmc1 — BTS ITALIA (BICS) (@BTS_ITALIA) 17 gennaio 2019

ph: getty images