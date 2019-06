Da Ariana Grande a Leonardo DiCaprio, 7 star eco-guerriere che lottano per salvare il pianeta

Prendi appunti

È abbastanza chiaro che stiamo fot**ndo il nostro pianeta, il che è piuttosto stressante. Fortunatamente, c'è ancora speranza, non è troppo tardi per contenere i danni, almeno finché ci saranno persone positive, che agiscono in ogni modo possibile per cercare di salvare la situazione! Speriamo che anche tu, come noi, sia impegnato a cambiare le tue cattive abitudini, che impattano sulla natura in modo devastante - perché tutto ciò che fai ha un effetto a catena, decidere o non decidere di differenziare i rifiuti, per esempio, fa una differenza ENORME. Molte delle nostre celebrità preferite sono coinvolte in prima persona in questa battaglia, grazie alla loro voce e alla loro risonanza hanno il potere di iniziare interi movimenti. Ovviamente, il fatto che siano ricchissime aiuta molto la causa, posso infatti donare e investire milioni di dollari, restando comunque miliardari.

Ed ecco, alcune delle più famose celebrità eco-guerriere, che usano la loro enorme influenza per sensibilizzare attivamente le persone sui rischi ambientali, i cambiamenti climatici e l'inquinamento, che stanno mettendo a rischio l'esistenza del nostro pianeta - e anche la nostra!

Shailene Woodley

"Sarò una cittadina di questo pianeta, e farò tutto ciò che è nelle mie responsabilità e vivrò a stretto contatto con la natura invece di combatterla costantemente."

Shailene Woodley, l'attrice di "Big Little Lies" e "The Fault in Our Stars", non è solo una pluripremiata star di Hollywood, è anche (e soprattutto) un'attivista ambientale, recentemente premiata agli Environmental Media Awards. La splendida 27enne è stata persino arrestata mentre protestava durante una manifestazione ambientalista!

La sua grande passione per l'ambiente si traduce in un stile di vita molto consapevole e un tantino hippie - adoriamo! La multi-milionaria Shailene ha raccontato in un'intervista a Flaunt che ogni mese va a prendere la sua acqua direttamente dalle sorgenti di montagna, acquista il suo cibo dalle fattorie e raccoglie di persona le erbe selvatiche che crescono in natura. Non solo, maestra del DIY, l'attrice fa in casa il suo dentifricio, la lozione per il corpo e l'olio per il viso. Questo è un comportamento eco-guerriero al 100%.

Ariana Grande

"Amo gli animali più di quanto ami la maggior parte delle persone, non sto scherzando."

Ariana Grande non è mai timida quando deve parlare del suo amore per gli animali e di come dovrebbero essere trattati, non solo, la splendida pop star segue una dieta vegana molto rigorosa.

Perché la dieta vegana fa molto bene all'ambiente? L'ONU afferma che gli allevamenti animali producono più gas serra rispetto allo scarico combinato di tutti i mezzi di trasporti del pianeta. Inoltre, la bonifica delle terre per la coltivazione del foraggio animale è responsabile fino al 91% della distruzione della foresta dell'Amazonia, per non parlare dell'estinzione di specie a causa della scomparsa del loro habitat naturale e dell'inquinamento delle acque su vasta scala... Quindi meglio mangiare poca carne e pochi latticini se vogliamo salvare il pianeta. E Ariana è un aperta sostenitrice di questa battaglia.

Jaden Smith

"Mi sentivo come se mi avessero mentito per tutta la mia vita e che la gente non mi avesse mai detto la verità su quale mondo io stavo vivendo... la gente deve rendersi conto che l'effetto dei cambiamenti climatici è serio."

Jaden Smith non è solo pro-ambiente, ma è un vero eco-imprenditore. La sua compagnia Just Water si occupa esclusivamente di vendere acqua in bottiglia nel modo più eticamente e sostenibile possibile. L'attore e rapper dice che Just Water paga un prezzo equo per l'acqua che utilizza, l'imballaggio è costituito per l'82% da risorse rinnovabili come plastica e canna da zucchero e il modo in cui viene realizzato riduce le emissioni di CO2 rispetto ad altre marche fino al 74%. Oltre a dirigere un'intera azienda, Jaden produce anche i suoi jeans con vecchie magliette che sarebbero finite in discarica.

Leonardo DiCaprio

"Abbiamo solo un pianeta."

Leonardo è il più attivo eco-guerriero di Hollywood, paladino impavido che lotta contro i cambiamenti climatici. Oltre ad aver fondato la sua Fondazione per l'ambiente nel 1998, con cui sostiene iniziative ecologiche, il biondo attore si siede al tavolo di importanti commissioni di organizzazioni come il WWF e tiene molto spesso discorsi di spicco alle conferenze delle Nazioni Unite. Ha anche prodotto un docu-film sull'urgenza e la necessità di proteggere il nostro pianeta prima che sia troppo tardi. Leo è sempre là fuori a combattere la battaglia.

Matt Damon

"L'acqua nei nostri bagni in Occidente è in realtà più pulita dell'acqua a cui la maggior parte delle persone nel mondo in via di sviluppo ha accesso".

Nel corso di una conferenza stampa del 2013, Matt annunciò il suo sciopero dall'uso del bagno. Il motivo? Far capire alle persone che l'acqua nei loro water occidentali è molto più pulita dell'acqua a cui la maggior parte delle persone dei paesi in via di sviluppo ha accesso. E, ovviamente, portare attenzione e denaro a water.org - l'organizzazione benefica che ha co-fondato per offrire un migliore accesso all'acqua pulita. Ha persino usato l'acqua del suo gabinetto per dare il via alla famosissima ice-bucket challenge. Matt sei un grande!

Gisele Bünchen

"Non abbiamo un'altra Terra... alla fine della giornata condividiamo tutti la stessa aria, la stessa acqua, le stesse risorse naturali e le risorse naturali sono finite - non si può semplicemente continuare a prendere e prendere e pensare che saranno qui per sempre".

Dopo essersi ritirata dalle passerelle, Gisele si è dedicata all'attivismo e alla difesa dell'ambiente. Cresciuta in Brasile, l'ex modella ha sempre considerato le foreste pluviali come magiche e intoccabili. Per questo motivo, è stata scelta dal National Geographic per vedere con i suoi occhi il progredire della distruzione della foresta pluviale brasiliana. La sua reazione, girata nel programma "Years Of Living Dangerously", è stata di pure dolore.

Oltre a sfruttare la sua fama internazionale per sensibilizzare, ha lanciato il suo progetto Clean Water e creato un blog "verde" che riflette su cosa possiamo fare nel nostro piccolo per cambiare la situazione. Grazie al suo impegno a lungo termine per aiutare l'ambiente, è diventata una Goodwill Ambassador for the United Nation. Non solo, Gisele ha vinto numerosi premi e avuto molti riconoscimenti per tutto l'amore che mette nelle cause ambientali.

Lil Dicky & co

"Ti istruirò su cosa sta succedendo alla terra perché non sapevo nulla... stiamo facendo delle brutte stro***te."

Lil Dicky e ogni singolo cantante che ha contribuito alla canzone e al video di "Earth" è da considerarsi un eroe, tra cui (ma non solo) Justin Bieber, Ariana Grande, Halsey, Shawn Mendes, Charlie Puth e Hailee Steinfeld. La canzone è riuscita a portare il problema della crisi ambientale nelle classifiche di tutto il mondo e i profitti andranno alle organizzazioni benefiche che combattono il cambiamento climatico. Sensibilizzare con la musica pop è davvero qualcosa di geniale. Il video si collega a un sito web in cui Lil Dicky parla di ciò che sta accadendo al nostro pianeta in modo davvero diretto ed elenca in modo chiaro le azioni che tutti dovremmo fare per risolvere il problema.

Vuoi unirti ai ranghi degli eco-guerrieri? Calcola la tua impronta di carbonio per vedere come è possibile apportare modifiche al tuo stile di vita e clicca qui per sapere cosa puoi fare per proteggere il pianeta.

