Con One World Together At Home raccolti 128 milioni di dollari per la lotta contro il coronavirus

L'evento con Lady Gaga, Taylor Swift, Shawn Mendes e tante altre star

Più di cento grandi nomi della musica, della tv e dello sport si sono riuniti in One World Together At Home, un evento globale pensato per onorare e sostenere il personale sanitario che lavora in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

L'iniziativa è stata prodotta da Global Citizen e ora il movimento ha annunciato che grazie all'iniziativa sono stati raccolti ben 127,9 milioni di dollari.

La cifra formata dalle donazioni di leader mondiali, aziende e filantropi viene divisa così: 55,1 milioni di dollari vanno al fondo di solidarietà covid-19 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i cui obbiettivi sono monitorare e contenere la diffusione del coronavirus, garantire a pazienti e operatori sanitari le risorse di cui hanno bisogno, supportare e accelerare la ricerca di un vaccino, di test e cure.

Gli altri 78,2 milioni di dollari sono destinati a organizzazioni regionali e locali che stanno concentrando i loro sforzi nell'emergenza in corso, come i banchi alimentari, chi provvede a trovare un rifugio sicuro, istituzioni finanziari che offrono prestiti e assistenza a chi è senza lavoro.

One World Together At Home è stato realizzato in collaborazione con Lady Gaga e sono tantissime le star che hanno partecipato, tra cui Billie Eilish, Lizzo, Taylor Swift, Camila Cabello, Shawn Mendes, Sam Smith, Elton John.

Puoi vedere One World Together At Home lunedì 20 aprile alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

#TogetherAtHome va in onda oggi, lunedì 20 aprile, anche su MTV Music (Sky 704) alle ore 21:00, su VH1 (67 del DTT e canale 22 su Tivusat) alle ore 18:00, su Comedy Central (Sky 128) a mezzanotte.

Noi di MTV sosteniamo la Protezione Civile nel suo eroico lavoro in prima linea e, mentre segui con responsabilità #IoRestoACasa, ti teniamo compagnia con i nostri show.

Se vuoi dare il tuo appoggio alla Protezione Civile, segui le coordinate nella foto qui sotto:

#AloneTogether #IoRestoACasa

ph: getty images