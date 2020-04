Con Nickelodeon la Pasqua è #LontaniMaVicini: donate duemila uova di cioccolato a 7 ospedali italiani

Un dolce pensiero per i figli e nipoti del personale sanitario di terapia intensiva

Sarà una Pasqua diversa da quelle che abbiamo conosciuto finora, in cui rinunceremo a gite fuori porta e barbecue tra amici per seguire responsabilmente #IoRestoACasa, l'unica arma che abbiamo contro la diffusione del coronavirus.

Per chi lavora nella sanità, sarà un altro giorno in prima linea nell'emergenza e non potremo mai ringraziarli abbastanza per mettere a rischio la loro vita per il bene comune. Un grazie va anche alle loro famiglie che sopportano con pazienza la lontananza e sostengono con amore la loro missione.

Proprio in occasione della Pasqua 2020, gli amici di Nickelodeon hanno pensato di mandare un dolce pensiero ai figli e nipoti di chi dal primo giorno si è battuto per noi, i medici, operatori sanitari e personale ospedaliero, per sentici #LontaniMaVicini.

Duemila Uova di Pasqua Balocco personalizzate con una sorpresa dei PAW Patrol, la squadra dei cuccioli più famosi della televisione, sono state donate ai reparti di terapia intensiva di sette ospedali italiani impegnati nell'emergenza covid-19.

Un gesto che vuole regalare soprattutto ai più piccoli un momento di spensieratezza e di normalità, in un periodo incerto e complicato come questo: #KidsTogether!

I reparti di intensiva che hanno ricevuto le uova mandate da Nickelodeon sono quelli degli ospedali: ASST Cremona (Cr), Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Mi), IRCCS Ospedale San Raffaele (Mi), Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" (Mi), Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico (Mi), Ospedale Luigi Sacco (Mi), Ospedale Papa Giovanni XXIII (Bg).

Puoi seguire i programmi targati Nickelodeon sintonizzandoti su NickJr, canale 603 di Sky, Nickelodeon, canale 605 di Sky, Super!, canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, e online su tutte le piattaforme NickJr, Nickelodeon e Super!.

#AloneTogether #KidsTogether #LontaniMaVicini