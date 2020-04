Balcony Stories: raccontaci il tuo #IoRestoACasa e celebra coraggio e ottimismo in questo momento complicato

In onda su MTV una raccolta di storie dai balconi di tutto il mondo

Sin dai primi giorni del #IoRestoACasa, affacciarsi sul balcone è stato un modo per sentirsi più vicini pur mantenendo le distanze.

Dai balconi e dalle terrazze abbiamo intonato brani che hanno fatto la storia della musica, abbiamo appeso arcobaleni per dire #AndràTuttoBene, abbiamo applaudito con forza il personale sanitario, abbiamo improvvisato giochi e piccoli passatempi. A Milano, a Trento, a Roma, a Napoli, a Bologna, a Bari ma anche a New York, a Londra, a Sydney, a Tokyo.

Tutti questi modi creativi da tutto il mondo per scacciare ansia e noia restando responsabili, adesso arrivano in tv in una speciale raccolta chiamata Balcony Stories.

Vedrai contenuti creati dai protagonisti di MTV che ami ma anche di ragazzi e ragazze come te: raccontaci come stai passando #IoRestoACasa con la tua nuova routine quotidiana, le relazioni a distanza con gli altri, i sentimenti che provi e perché no anche il senso dell'umorismo che emerge da questa situazione.

Tira fuori l'artista che è in te e carica il tuo video sul sito balconystories.tv. Poi lo potrai vedere in onda!

Balcony Stories è un modo per celebrare il coraggio, la pazienza, l'ottimismo di chi, in tutto il mondo, sa trovare un sorriso anche in un momento complicato come questo.

Puoi segnarti già come e quando vedere Balcony Stories: va in onda in anteprima mondiale da oggi mercoledì 22 aprile e poi dal lunedì al venerdì, con tante pillole durante la giornata su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Balcony Story va in onda anche sul canale degli amici di Comedy Central (Sky 128 e in streaming su NOW TV) sempre dal lunedì al venerdì e il sabato con un’edizione estesa, che propone la selezione dei migliori contenuti della settimana.

Si tratta di un'iniziativa globale: le brevi storie di vita straordinaria arrivano da tutto il mondo, sono tradotte in 27 lingue e trasmesse in 130 paesi e 100 canali.

#AloneTogether

ph: getty images