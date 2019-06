Ariana Grande: le indimenticabili volte in cui è stata una super alleata della comunità arcobaleno

Dovremmo essere tutti più come Ari

Buon compleanno Ariana Grande: la cantante festeggia oggi 26 anni!

Il suo compleanno cade nel mese del Pride e Ari è un esempio da seguire quando si tratta di sostenere diritti civili e di far sentire la propria vicinanza alla comunità LGBTQ+.

Ecco alcuni dei nostri momenti preferiti in cui queen Ariana è stata una super alleata arcobaleno: fai partire il video!

