7 star a cui ispirarti nella Giornata Mondiale della Gentilezza

"Siate gentili: è gratis ed è una cosa senza prezzo"

Il 13 novembre è l'occasione per fare un bilancio su quanta gentilezza c'è nella tua vita. Oggi cade il World Kindness Day - Giornata Mondiale della Gentilezza, appunto - istituito nel 1998.

Sono passati ben 21 anni eppure a volte le cose sembrano andare al contrario, come quando sui social imperversano i commenti cattivi, quando ci si fa gli affari propri senza curarsi del prossimo, quando si è esageratamente autocritici (sì, la gentilezza è anche nei confronti di se stessi, come ti ricorderà Ariana Grande).

Per fortuna ci sono delle star a cui puoi fare riferimento per essere ottimista verso il futuro. Da Selena Gomez a Harry Styles, ecco chi ha regalato parole e gesti che ti ispireranno a fare la tua parte per portare più gentilezza nel mondo. Fai partire il video:

ph: getty images