7 ragioni per cui è meglio se smetti di seguire il tuo ex fidanzato sui social

Fidati, è per il tuo bene

La tentazione è forte: scommettiamo che almeno una volta hai ceduto e sbirciato i social del tuo ex per sapere come se la cava dopo la fine della vostra storia e, se non siete rimasti in buoni rapporti, avrai goduto anche un po' se hai visto che non si è ancora ripreso.

Ma sotto sotto lo sai che la vendetta e il rancore non portano mai a niente di positivo e allora sarebbe meglio troncare una volta per tutte ogni contatto, togliendo il follow a tutti gli account del tuo ex.

Okay, probabilmente ti serve una spintarella per convincerti fino in fondo: aspettando la nuova stagione di Ex On The Beach Italia condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che arriverà prossimamente su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV, ti diamo ben 7 buone ragioni per smettere di seguire il tuo ex sui social!

1. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore

Se il tuo ex è diventato un ex perché ti ha scaricato per un nuovo ragazzo o ragazza, siamo sicuri che non vorrai vederlo tutto baci e abbracci con la fiamma di turno. Lo sai che inizierà a diventare un ricordo quando non lo vedrai più online tutti i giorni?

2. Lo stalking non fa male solo al tuo ex

Sei tu la principale vittima di questo comportamento. Se il tuo ex si tagga in un certo bar, non fare finta di aver voglia di un caffè per incrociarlo. Taglia il problema alla radice: se non lo segui sui social, non saprai dov'è in ogni momento.

3. Probabilmente si sta aspettando il tuo unfollow

E di conseguenza, toglierà il like ai tuoi profili. Se vuoi mantenere un basso profilo, bloccalo: non si accorgerà subito e non saprà più niente della tua vita.

4. I tuoi BFF sono dalla tua parte

No, non resterai solo una volta smesso di seguire il tuo ex. Scommettiamo che i tuoi migliori amici ti supportano e saranno felici se riuscirai a metterti alle spalle il passato. E ora puoi concentrarti sull'obbiettivo: postare una foto #squadgoals da migliaia di like!

5. Non c'è mai un vincitore

Se non sei una pertica, ti sarai già messo il cuore in pace sapendo che non sarai mai alto quanto Bella e Gigi Hadid. Allo stesso modo, è inutile fare confronti tra la tua vita e quella del tuo ex: tu sei tu e lui è lui, avete preso strade diverse ma non per questo una è meglio dell'altra.

6. Non dovrai sforzarti con post supersonici

Se non hai ascoltato il consiglio del punto precedente, il confronto ti porterà ad aprire la competizione cercando di rendere migliori i tuoi profili social, così che il tuo ex creda che te la stai spassando. Ma vale davvero la pena di fare tutta questa fatica?

7. Non rischierai di mettere un mi piace per sbaglio

La tragedia delle tragedie, quando stai stalkerando il tuo ex e... ops! Il pollice scivola sul cuoricino lasciando un like che ti toglie al volo la maschera. Smetti di seguire il tuo ex e se proprio ogni tanto hai bisogno di vedere cosa sta facendo, usa i social di un amico in comune.

