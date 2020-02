Zendaya: questo bacio dimostrerebbe che c’è davvero qualcosa con Jacob Elordi

I due attori recitano insieme in "Euphoria"

Da quattro mesi a questa parte, circolano rumors secondo cui Zendaya e Jacob Elordi sarebbero una coppia e ora è arrivata una dimostrazione fotografica che sembra indicare che sia proprio così.

L'attrice 23enne e il collega 22enne della serie "Euphoria" sono stati visti insieme a New York e c'è uno scatto in cui lui le dà un bacio: seppure sia un bacio sulla testa, lo slancio, la tenerezza e la naturalezza che si spiccano nell'immagine fanno pensare a un gesto romantico. Puoi vedere la foto qui, sul sito di E! News.

"Si mostravano a vicenda cose sui loro telefonini e ridevano - ha detto una fonte del magazine, che li avrebbe visti personalmente durante questa uscita nella Grande Mela - Lei sembrava davvero divertirsi. A un certo punto lui si è avvicinato e l'ha baciata sul capo. Lei aveva un grande sorriso e sembrava molto a suo agio".

"Poi hanno fatto una passeggiata e sembravano molto felici insieme. Alla fine dell'appuntamento, Jacob ha chiamato un taxi e ha tenuto la porta aperta per far salire Zendaya. Lei si è seduta e lo ha guardato ancora facendo un grande sorriso".

Embed from Getty Images

Entrambi hanno per ora etichettato la relazione come amicizia. Qualche giorno fa, Zendaya ha presentato Jacob Elordi quando ha vinto il premio Rising Star all'American Australian Association Arts Awards e lo ha chiamato "il mio migliore amico".

A sua volta, in un'intervista con GQ, lui l'ha definita: "Come una sorella".

Gli avvistamenti però sembrano raccontare un'altra storia: il primo new couple alert era scattato quando erano stati visti in vacanza in Grecia lo scorso settembre. Poi, a ottobre, un altro avvistamento, questa volta al cinema a Los Angeles.

Al Ringraziamento, lui le avrebbe presentato la sua famiglia in Australia (Jacob Elordi è nato a Brisbane).

ph: getty images