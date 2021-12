Zendaya e Tom Holland: ecco il debutto di coppia su un tappeto rosso

C'è anche un'intervista in cui hanno scherzato sulla differenza d'altezza

Tre settimane dopo la conferma della relazione, finalmente possiamo ammirare Zendaya e Tom Holland sul loro primo red carpet come coppia!

I due attori, entrambi 25enni, hanno calcato il tappeto rosso del photocall di Spider-Man: No Way Home tenuto alla Old Sessions House di Londra.

Lei indossava un blazer oversize grigio e delle calze di Alexander McQueen, impreziosite da una cascata di cristalli. Lui invece ha scelto un look di Celine, con giacca di pelle e camicia. Gli accessori più belli? Il sorriso sui loro volti e quegli sguardi persi occhi negli occhi!

Zendaya e Tom Holland - getty images

Zendaya e Tom Holland sono anche passati dal Graham Norton Show per promuovere il film e hanno raccontato un divertente aneddoto su come la differenza d'altezza tra loro abbia reso più complicato girare una certa scena.

La star che interpreta MJ ha spiegato che dovevano simulare l'atterraggio su un ponte e che, siccome lei è più alta: "Atterravo prima di lui".

Tom/Spider-Man ha preso la parola e ha continuato: "Quindi Zendaya atterrava. E io sono il supereroe. Io dovrei essere quello che appare cool. Ma atterravo, il mio piede scivolava e lei mi prendeva al volo".

Per la cronaca, Zendaya è alta 1,78 m e Tom Holland 1,73 m. A un certo punto dell'intervista, si sono lanciati in un'esilarante dimostrazione pratica che puoi vedere qui:

Tra Zendaya e Tom Holland, che recitano insieme dal 2016, galeotto sarebbe stato il set del terzo capitolo, Spider-Man: No Way Home, in uscita il 15 dicembre.

Il new couple alert è partito lo scorso luglio quando sono stati paparazzati mentre si baciavano appassionatamente e nei mesi scorsi ci sono stati alcuni post con gli occhi a cuore che l'attore ha dedicato alla co-star.

A novembre, hanno confermato pubblicamente di stare insieme.

ph: getty images