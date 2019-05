Zedd e Olivia Culpo avvistati ancora insieme fanno ipotizzare che possano essere una coppia

Volano i rumors

Che Zedd e Olivia Culpo siano più che amici?

Il dj ha partecipato alla festa dei 27 anni della modella che si è tenuta lo scorso weekend a Miami e, secondo Page Six, sarebbero apparsi molto presi l'uno dall'altra.

"Zedd e Olivia erano molto intimi e lui è stato seduto vicino a lei per tutta la cena" ha detto una fonte del giornale.

Il dj non era l'unico artista presente al party: dopo aver soffiato le candeline su una gigantesca torta a cinque piani, Cardi B in persona è arrivata per cantare tanti auguri alla ex miss Universo.

View this post on Instagram Is this real life? 🤩 A post shared by Olivia Culpo (@oliviaculpo) on May 11, 2019 at 7:07am PDT

I primi rumors su una possibile storia d'amore tra Zedd e Olivia Culpo erano partiti ad aprile, quando erano stati visti insieme al Coachella 2019. In un video di TMZ, si vedeva il dj abbracciare la modella mentre ballavano allo show di Ariana Grande.

ph: getty images