Zayn Malik ricompare nelle Stories di Gigi Hadid, dopo il ritorno di fiamma

Se ci fosse ancora qualche dubbio sul ritorno di fiamma tra Gigi Hadid e Zayn Malik, una delle ultime Stories della modella conferma che sono davvero di nuovo una coppia.

La 24enne ha condiviso un'immagine del suo comodino, su cui spicca una romantica foto in stile Polaroid con lei e il cantante.

Gigi has this picture at her bedside... Isn't this the cutest thing!! pic.twitter.com/l7n0zeMnvj