Ritorno di fiamma numero 3

Zayn Malik e Gigi Hadid hanno iniziato un nuovo capitolo della loro storia d'amore.



La modella e il cantante sono infatti stati fotografati insieme lo scorso weekend, sembrando così confermare di essere ancora una coppia.

Questo è il terzo ritorno di fiamma per gli ZiGi: fai partire il video per saperne di più su come si sono ritrovati e per ripercorrere la loro relazione dagli inizi, ovvero dal 2015 a oggi.

ph: getty images