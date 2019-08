Zara Larsson sarebbe tornata single, dopo due anni con Brian Whittaker

La separazione non sarebbe stata facile

Sarebbe finita la relazione tra Zara Larsson e Brian Whittaker, durata due anni.

Embed from Getty Images

Chissà, forse la cantante voleva farci intuire il breakup già qualche giorno fa, con il vestito indossato agli MTV VMA 2019 dove campeggiava un cuore trafitto.

Una fonte del The Sun ha spiegato che non sarebbe stata una separazione facile: "Il breakup è stato traumatizzante per entrambi ma la relazione aveva finito la sua corsa. Sono state delle settimane difficili".

Embed from Getty Images

E la stessa Zara Larsson è sembrata accennare alla cosa condividendo nelle Story una frase che recita: "Quando hai il cuore spezzato ma va bene così perché c'è chi aspetta che ritorni single".

I due hanno smesso di seguirsi su Instagram e l'artista di "Ruin My Life" ha evitato di postare messaggi di auguri per il compleanno di Brian Whittaker che è stato la scorsa settimana.

Se vuoi rivedere Zara Larsson e gli MTV VMA 2019 in versione sottotitolata in italiano, vai qui per leggere tutte le date e gli orari delle repliche.

ph: getty images